Американский лидер Джо Байден не просто так до последнего откладывал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он разочарован тем, как на Украине проводятся реформы и недоволен результатами деятельности главы государства, сообщил аналитик Европейского совета Густав Грессель.

Зеленский еще в январе текущего года объявил войну олигархам, однако за 8 месяцев ничего не сделано, чтобы действительно сломать олигархическую систему власти, уверен Грессель. Киев должен был с энтузиазмом провести реформу суда, изменить подходы к работе правоохранителей, однако внес лишь минимальные изменения в деятельность исполнительной власти. Которые фактически ни на что не повлияли.

Кроме того, Байден остался недоволен заменой гендиректора компании «Нефтегаз», который был ставленником Запада. В результате этого шага Зеленского наблюдательный совет практически полностью ушел в отставку, что привело к срыву важных реформ.