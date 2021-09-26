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При очередном обстреле территории Донбасса со стороны ВС Украины погиб один из военнослужащих, сообщил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он также высказал искренние соболезнования родственникам погибшего бойца.

Басурин также заявил, что ополчение открывало ответный огонь, в результате чего один из украинских военных был ликвидирован, а еще двое получили серьезные ранения. Кроме того, он рассказал и о других обстрелах. ВСУ вели гранатометный и пулеметный огонь по населенным пунктам Саханка, Пантелеймоновка и Васильевка.

Напомним, что в настоящий момент на Донбассе действует режим прекращения огня, однако Киев продолжает практически ежедневные обстрелы населенных пунктов на территории самопровозглашенных республик.

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