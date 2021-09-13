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Портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен» рассказал о негативных впечатлениях россиян, которые побывали на отдыхе в Турции.

Так, критике подверглись пляжи. Центральный пляж раскритиковали за неудобство и чрезмерное количество отдыхающих. Чистый и закрытый пляж удалось найти только у одного отеля. Но и здесь только один лежак обошелся в 700 рублей.

Сильное возмущение у туристов вызвали высокие цены на такси. За билет туда и обратно на одного человека они отдавали 2,9 тысячи рублей, а поездка на такси от аэропорта обошла в 1,1 тысячи рублей.

Путешественники были разозлены и арендой автомобилей, заявив, что машины находились в плохом состоянии. Раскритикован был и стиль вождения, причём не только местных жителей, но и туристов.

Среди плюсов Ялты были отмечены дешевые фрукты и ягоды, а также высокое качество производимых здесь товаров – косметики, мыла, ароматических масел.

Недавно россиянка, побывавшая в Крыму, заявила, что «тут только есть и плакать». Так туристка прокомментировала своё путешествие на мыс Тарханкут.

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