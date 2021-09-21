США продолжают массово и быстро прогрессировать в разработке нового гиперзвукового оружия, но Россия в настоящее время имеет значительное преимущество в этой сфере. Об этом пишет известный американский военный эксперт Крис Осборн в издании Warrior Maven. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Вице-премьер России Юрий Борисов, говоря о позиции своей страны в мировой гонке вооружений, связанной с гиперзвуковым оружием, которая продолжает развиваться с молниеносной скоростью, требует «сохранить преимущество». Действительно ли Россия – «номер один» в мире по гиперзвуковому оружию?

О гиперзвуковых вооружениях России много писали в российских СМИ и в международной прессе. Например, широко известно, что Россия испытывает запускаемую с подводных лодок гиперзвуковую крылатую ракету под названием 3М22 «Циркон». Конечно, гиперзвуковая атака с океана открывает совершенно новую сферу атакующих позиций. Нечто подобное можно сказать и о гиперзвуковом оружии российского бомбардировщика под названием «Кинжал».

Но превосходство России в области гиперзвука отнюдь не означает предопределенности. США продолжают стремительно развиваться в разработке нового гиперзвукового оружия. Например, армейская гиперзвуковая ракета дальнего действия LRWH будет готова встать на вооружение уже к 2023 году. Эта система будет обладать мобильностью для движения по дорогам и может перебрасываться по воздуху на борту C-17.

Первоначальные конфигурации включают планы по развертыванию ракетной батареи из четырех пусковых установок и центра управления батареями. Интересно, что LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) – это совместное оружие армии и флота, в котором используется обычный снаряд с боеголовкой для наземных и морских атак. Каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, что означает, что в батарее всего восемь LRHW.

«Наш универсальный снаряд – это 34-дюймовый ускоритель, который будет стандартным для армии и флота. Мы будем получать в точности то же, чем флот стреляет с подводной лодки или корабля», – сказал Роберт Страйдер, заместитель Управления армейских гиперзвуковых проектов, 11 августа на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в Хантсвилле, штат Алабама.

Если батарея, способная стрелять восемью LRHW, прибудет в стратегически важное передовое местоположение, с возможностью быстрого развертывания и запуска из способных менять свои позиции мобильных пусковых установок, это поставит вражеские силы, командование и управление, противовоздушную оборону и, возможно, даже корабли в море, перед большим риском потенциальных потерь.

По большей части это сводится к тому, что, если Россия действительно сохраняет преимущество по гиперзвуковому оружию в данный момент, разрыв с США может сокращаться.