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Василий Пискарев, который возглавляет в Госдуме Комиссию по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ иностранными государствами, прокомментировал заявление представителей компании Apple. Напомним, что в ходе заседания Совета Федерации они заявили, что AppStore намерено работать в России по своим собственным правилам.

Пискарев предупредил Apple о недопустимости подобных подходов, а также подчеркнул, что внутренние правила компании в первую очередь должны соответствовать российским законам. Действующее законодательство РФ обязательно к исполнению для всех. И для иностранных производителей никаких исключений не предусмотрено.

Напомним, что представители Apple и Google были приглашены на заседание СовФеда для предотвращения вмешательства в выборы, которые стартуют 17 сентября. Им пояснили, что распространение сведений в рамках избирательной кампании в РФ является вмешательством в ее внутренние дела и влечет за собой ответственность перед законом.

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