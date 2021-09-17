Передача Австралии атомных подводных лодок «напрягло» Китай и Новую Зеландию

В рамках партнерства и создания нового военного пакта AUKUS, объявленного президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, Соединенные Штаты и Великобритания предоставят Австралии технологии и возможности для развертывания атомных подводных лодок. «Антикитайская» направленность этих планов очевидна, хотя официально политические лидеры стран AUKUS об этом умолчали.

Но помимо Китая, открытое недовольство «атомной модернизацией» подводного флота Австралии высказали и власти Новой Зеландии, которая относит себя к той же глобальной «англо-американской» коалиции, под которой мировые СМИ подразумевают, по сути, все «страны Запада». Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в четверг, что новые атомные подводные лодки Австралии не будут допущены в территориальные воды ее страны.

Как поясняет Brisbane Times, это решение продиктовано в рамках давней безъядерной политики Новой Зеландии, установленной еще с 1984 года. Новая Зеландия ранее была членом военного блока ANZUS наряду с США и Австралией, однако ее участие, как и в целом деятельность ANZUS, были фактически свернуты, именно когда новозеландские власти отказались принимать американские суда с ядерными двигателями в водах Новой Зеландии.

Джасинда Ардерн также заявила, что создаваемый в Индо-Тихоокеанском регионе новый военный альянс не поменяет сложившихся у Новой Зеландии связей в сфере безопасности и разведки. Страна является и будет оставаться членом Five Eyes («Пять Глаз») – объединения, в которое также входят разведывательные службы США, Великобритании, Австралии и Канады.

“Создание AUKUS не меняет наших существующих отношений, включая Five Eyes, или нашего тесного партнерства с Австралией по вопросам обороны”, – сказала Ардерн.

Китайский портал QQ-Tencent отметил, что Австралия стремится играть все более важную роль в Тихоокеанском регионе, и для соответствия такой роли военная мощь Австралии быстро растет при поддержке Соединенных Штатов, Великобритании и других стран. По мнению QQ-Tencent, создание AUKUS стало выражением давних намерений США оснастить Австралию (за ее же счет) наступательными типами вооружения, прежде всего атомными подводными лодками и крылатыми ракетами.

Премьер-министр Австралии Моррисон публично заявлял в Канберре, что Австралия собирается получить на вооружение крылатую ракету американского производства Tomahawk, которая будет размещена на эсминце ВМС Австралии типа Hobart. Кроме того, ВВС Австралии выражали желание получить в свой арсенал управляемую бомбу JDAM с большей дальностью действия.

Все эти виды вооружений, как и ударные атомные субмарины, являются типичным наступательным оружием. Следует учесть, что помимо самих США, ВМС Великобритании также оснащены крылатыми ракетами «Томагавк».

«Хотя на намеченный к продаже для Австралии «Томагавк» не предполагается установить ядерную боеголовку, эта крылатая ракета с дальностью действия до 2500 километров на самом деле является стратегическим оружием. ВМС Австралии разместят «Томагавки» на эсминце типа «Хобарт», и существует высокая вероятность того, что будущие атомные подводные лодки также будут использовать ракеты «Томагавк», – заключает QQ-Tencent.

Ранее издание discover24.ru сообщило, что главы США, Австралии и Великобритании на совместной виртуальной пресс-конференции объявили о создании тремя этими странами нового военного блока AUKUS.