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Глава Пентагона Ллойд Остин, руководитель Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи и возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов Марк Милли заявили о переговорах об использовании военных баз, расположенных вокруг Афганистана. Соединенные Штаты намерены использовать эти объекты для проведения операций против террористов, если в них возникнет необходимость.

В ходе переговоров обсуждается возможность размещения американских военнослужащих на территориях Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и других стран, граничащих или расположенных в непосредственной близости от границы с Афганистаном.

При этом переговоры уже проводились и с Россией, в распоряжении которой имеется несколько собственных военных баз на территории Средней Азии. Кеннет Маккензи заявил, что на закрытых слушаниях Конгресса с американскими парламентариями обсуждались вопросы использования российских объектов в том случае, если Москва разрешит их применение для антитеррористических операций.

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