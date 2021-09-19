Соединенные Штаты ориентируют своих союзников на более активное участие в «стратегической конкуренции» с Китаем и Россией, и Колин Каль, заместитель министра обороны по вопросам политики, прямо указал странам Прибалтики, как им следует подходить к этому глобальному противостоянию. Об этом сообщается на официальном портале Пентагона Defense.gov. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Каль выступил по видеосвязи на проходящей в Литве Балтийской военной конференции, где заявил, что глобальная стратегическая конкуренция усугубляется угрозами, не знающими границ. По его словам, в их число входят COVID-19, изменение климата, киберугрозы, насильственный экстремизм и многое другое. Эти угрозы еще больше усложняют вызовы со стороны Китая и России основанному на правилах международному порядку, который сложился после окончания Второй мировой войны.

По словам Каля, ни одна из глобальных угроз не может быть эффективно устранена одной страной в одиночку, что лежит в основе концепции «комплексного сдерживания» министра обороны Ллойда Остина III. Это требует от США и их союзников более тесного сотрудничества, чем было раньше.

Сдерживание должно охватывать все области, «по всему спектру конфликтов, включая столкновения в «серой зоне», с использованием всех наших инструментов национальной власти – не только военных, но и разведывательных, экономических, финансовых, технологических и, что особенно важно, вместе с нашими союзниками и партнерами», – сказал Каль.

«У нас нет более близких союзников, чем наши союзники в Европе», – продолжил он, – «трансатлантический альянс является важным форумом для консультаций, принятия решений и действий, а также фундаментом, на котором построены наша коллективная безопасность и наше общее процветание».

Каль подчеркнул, что приверженность Америки статье 5 Договора о НАТО (нападение на одну страну равносильно нападению на все остальные страны-участницы) является твердой и непоколебимой. «Это не сделка. Это священное обязательство президента Соединенных Штатов», – сказал он.

Каль сказал, что, хотя Китай может являться «основной угрозой» для США, Россия на самом деле способна стать более серьезной проблемой в краткосрочной перспективе.

«В ближайшие годы Россия может фактически стать основной проблемой безопасности, с которой мы столкнемся в военной сфере для Соединенных Штатов и, конечно же, для Европы. Россия становится все более напористым противником, который по-прежнему полон решимости усилить свое глобальное влияние и сыграть подрывную роль на мировой арене, в том числе посредством попыток разделить Запад», – сказал он.

Поведение России – в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и в кибер-пространстве – представляет собой серьезную проблему для Соединенных Штатов и их союзников, заявляют авторы статьи.

«Слишком часто Москва подрывает прозрачность и предсказуемость, использует военную силу для достижения своих целей, поддерживает прокси-группы, чтобы сеять хаос и сомнения, подрывает основанный на правилах международный порядок посредством кибернетической и международной деятельности и нарушает суверенитет и территориальную целостность своих соседей. Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за военной активностью России на восточном фланге НАТО и в регионе Черного моря», – заявил Кал.

Америка ясно видит вызовы со стороны России. «Мы будем взаимодействовать с Россией с позиции коллективной силы. Войска США в Европе остаются надежным, боеготовым и гибким обеспечением эффективного сдерживающего фактора. В НАТО мы работаем с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить военную готовность для усиления надежного боевого средства сдерживания», – отметил замминистра обороны США.

Каль добавил к этому, что «дверь останется открытой, если российские лидеры изменят свое поведение и захотят возобновить конструктивный диалог». Он также отметил, что «конкуренция с Китаем не мешает Соединенным Штатам работать с Китаем там, где это имеет смысл и где сходятся интересы».