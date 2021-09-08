Руководство платёжной системы PayPal заявило о достигнутой договоренности с компанией Paidy.

Как сообщается, Paidy является компанией из Японии, предлагающей услуги по приобретению товаров в рассрочку. Так, благодаря этому сервису можно делать в Сети покупки, а оплату производить по частям в оффлайн-магазинах, используя наличные средства. Основана компания была ещё в 2010 году. В Японии, как уточняется, немало людей используют наличные, несмотря на то, что страна входит в тройку крупнейших рынков онлайн-торговли.

PayPal сообщает, что приобретёт эту компанию за 300 миллиардов йен. Это равняется примерно 2,7 миллиардам рублей. Отмечается, что сделка состоится в основном в денежной форме. Она должна пройти в период с октября по декабрь.

Ранее мы сообщали о том, что PayPal запускает в Великобритании своё криптосервис. Воспользоваться можно будет четырьмя криптовалютами.