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Папа Римский Франциск в разгар летней жары отправил сразу в две римские тюрьмы 15 тысяч порций мороженого. Одну половину доставили в исправительное учреждение «Ребиббия» на окраине итальянской столицы, а вторую – в тюрьму Regina Coeli в центре у реки Тибр.

Доставкой мороженого заключенным занимался лично польский кардинал Конрад Краевский. Его основной задачей является передача адресатам милостыни от Папы Римского.

Благотворительный офис сообщает, что таким образом понтифик хотел поддержать заключенных во время аномально жаркой погоды.

Напомним, что Италия в 2021 году столкнулась с рекордно высокими температурами. На Сицилии столбики термометров поднимались до 49 градусов, что является рекордом за всю историю наблюдений за погодой не только в стране, но и на всем европейском континенте.

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