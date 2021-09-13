Как только начинается осень или весна, ВС Украины сразу же начинают подготовку к отражению «полномасштабного наступления России». Именно так комментирует большинство украинских пользователей «грозные» заявления руководства страны.

На этот раз волну иронических комментариев спровоцировал Главком ВСУ Валерий Залужный. Он назвал Россию «источником опасности для цивилизованного мира», а также заявил, что «вторжение» не исключено, но ВСУ к нему уже готовы.

Залужный также отметил, что «сдерживание агрессора» гарантировано «высоким уровнем подготовки войск». И готовностью населения к сопротивлению.

Население ответило Главкому волной комментариев, среди которых подавляющее большинство демонстрирует ироничное отношение к подобным заявлениям.

«Мы это слышим восемь лет. А Россия знает?», – поинтересовалась Вера К.

«Значит, опять повысят тарифы», – написал Тамир Ш., намекая, что заявления Залужного лишь отвлекают общество от многочисленных внутренних проблем.

Пользователь Евгений А. считает, что такие высказывания Главкома либо превращаются в традицию, либо являются результатом осеннего обострения психических заболеваний.

«Если Россия введёт войска, то «патриоты» затопчут польских пограничников! Давайте без нагнетания ситуации жить!», – опубликовала свой весьма близкий к реальному положению дел прогноз Ольга Л.

Оксана S. Подвела черту под обсуждением. Она написала, что готовность общества к сопротивлению существует только в воспаленном мозгу Залужного. Потому что общество вынуждено сопротивляться лишь попыткам украинских властей окончательно его добить.