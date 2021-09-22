В небе над Омском замечен модернизированный истребитель Су-30, который скорее всего летел из Иркутска в Подмосковье, пишет портал Avia.Pro. Очевидцы сочли этот самолет опытным образцом, так как он был без опознавательных знаков.

Минобороны РФ еще несколько лет назад анонсировало модернизацию этого истребителя. Однако с тех пор это лишь первый полет. Журналисты портала предполагают, что после испытаний опытного образца вполне может начаться серийный выпуск новейших самолетов поколения 4++. И произойдет это уже в следующем году.

Также не исключается, что первые сошедшие с конвейера истребители будут проверяться в условиях реальной боевой обстановки в Сирии. Впрочем, об этом пока нет никакой официальной информации от главного военного ведомства России.