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Сопротивление FNAR, возглавляемое Ахмадом Масудой-младшим, начало оправдываться из-за своего поражения в Панджшере, который ранее был захвачен боевиками «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Лидер ополчения отметил, что они продолжат сражаться с террористами, поэтому уходят в горы. При этом в FNAR отметили, что боевики смогли захватить столицу провинции Базарак, так как последних якобы активно поддерживали пакистанские вооруженные силы. Ими указывается, что над провинцией регулярно летали БПЛА из Пакистана, наносившие удары по позициям сопротивления.

В издании Afghanistan International также заявили, что в Панджшере высадились пакистанские бойцы спецназа. Отмечается, что они были замечены в окрестностях перевала Саланг. В Пакистане пока никак не прокомментировали данную информацию.

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