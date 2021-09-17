Александр Ситников, эксперт по военным вопросам, считает, что операция американских ВМС под названием «Черная вдова» по поиску российских подлодок «Варшавянка» приведет к смерти бюджета США.

На данный момент времени в акватории Аравийского моря находятся несколько боевых кораблей Соединенных Штатов. Согласно официальной версии, они базируются тут, чтобы контролировать действия Ирана, однако многие западные специалисты, включая Брайана Макграта, экс-капитана эсминца, считают, что они пытаются отыскать подлодки ВМФ РФ.

На эти субмарины началась охота, получившая наименование «Черная вдова». При этом Ситников считает, что американцы в рамках нее используют особые одноразовые сонобуи, которые можно сбрасывать при помощи беспилотников. Они кидают их в места, где могут находиться «Варшавянки», надеясь определить их сигнатуру. Однако данные устройства довольно дорогие, поэтому американский бюджет попросту может не выдержать подобных трат.