читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Ситников, эксперт по военным вопросам, считает, что операция американских ВМС под названием «Черная вдова» по поиску российских подлодок «Варшавянка» приведет к смерти бюджета США.

На данный момент времени в акватории Аравийского моря находятся несколько боевых кораблей Соединенных Штатов. Согласно официальной версии, они базируются тут, чтобы контролировать действия Ирана, однако многие западные специалисты, включая Брайана Макграта, экс-капитана эсминца, считают, что они пытаются отыскать подлодки ВМФ РФ.

На эти субмарины началась охота, получившая наименование «Черная вдова». При этом Ситников считает, что американцы в рамках нее используют особые одноразовые сонобуи, которые можно сбрасывать при помощи беспилотников. Они кидают их в места, где могут находиться «Варшавянки», надеясь определить их сигнатуру. Однако данные устройства довольно дорогие, поэтому американский бюджет попросту может не выдержать подобных трат.

Вам может понравиться

В Европе и США запасы природного газа снизились до критического уровня

Телеканал CNBC заявил, что в Европе и США запасы газа подошли к критически низкой отметке. Как сообщается, в настоящее время газовые запасы намного меньше средних показателей за несколько лет. Так,
  • Анна
  • 14.09.2021
  • читать 1 минуту

Передача Австралии атомных подводных лодок «напрягло» Китай и Новую Зеландию

В рамках партнерства и создания нового военного пакта AUKUS, объявленного президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, Соединенные Штаты и Великобритания предоставят Австралии технологии

Глава ЦБ РФ оценила вероятность наступления мирового финансового кризиса в ближайшие годы

Эльвира Набиуллина, руководитель ЦБ России, в рамках интервью с журналистами отметила, что вероятность начала нового финансового кризиса в мире остается на очень низком уровне. Такой ответ глава Центробанка дала при
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 17 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | Королев: погода, 17 сентября – ясно, до 19 °C | Подольск: погода, 17 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 17 сентября – пасмурно, до 19 °C |