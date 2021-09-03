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Владимир Зеленский назвал свои переговоры с президентом США Джо Байденом «настоящей мужской беседой». Однако депутат Госдумы Геннадий Онищенко сравнил его с «нахаленком на паперти», который делал совершенно необоснованные заявления «пацанским тоном».

Так, президент Украины поднял тему транзита газа, а также заявил, что США будут гарантировать «энергетическую безопасность» страны. По словам Онищенко, очень странно было говорить об этом без упоминания России. Зеленский пытался что-то там решить «на троих» – на Украину, США и Германию, совершенно позабыв, что газ принадлежит России, как собственно и «Северный поток-2».

При этом Зеленский почему-то не заикнулся о гарантиях того, что Киев, получивший часть транзита, не будет устраивать новый шантаж, если ему что-то не понравится, не станет банально воровать российский газ. Ведь именно это ранее всегда влияло на энергетическую безопасность Европы, а не действия РФ.

Онищенко повторил слова президента РФ о том, что «Северный поток-2» является коммерческим проектом. Он отметил, что Москва может перегонять газ в Европу как угодно. Но выполнение требований Зеленского (а он именно требовал, а не просил, отмечает депутат) увеличит цену для Германии втрое. Украинский лидер уверен, что ФРГ готова переплачивать за его «хотелки»?

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