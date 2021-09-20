Специалисты компаний Leonardo и 2Excel превратят стандартный Boeing 757-200 в воздушную лабораторию «Экскалибур» для испытания технологий, которые будут использовать в боевых самолетах Tempest шестой генерации.

Ранее обе организации подписали соглашение для начала новой стадии реализации проекта, предполагающего проведения летных тестов новейших истребителей. В ходе нее планируется полностью модифицировать пассажирское воздушное судно, чтобы превратить его в летающий лабораторный комплекс. На его борту конструкторы планируют проводить испытания новых авиационных датчиков и систем связи.

Отмечается, что данный самолет позволит создать реальную полетную среду, которая нужна для изучения работы электроники нового поколения. На данный момент времени Excalibur способен взять груз весом до 28 тонн и подняться на высоту до 12,8 километра. Его крейсерская скорость составляет чуть меньше 1 000 километров в час. У него поменяют носовую часть для имитации аэродинамики Tempest.