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В РИА «Новости», сославшись на смоленских конструкторов, сообщили, что в РФ был создан новейший разведывательный беспилотник для российской армии.

Журналисты отмечают, что данный дрон-разведчик может летать на высоте до 5 000 метров и вести наблюдение за воздушным и наземным пространствами в течение десяти часов. Он может работать как в полуавтоматическом, так и в полностью автоматическом режимах. На нем можно установить дополнительное оборудование или положить в него определенный груз массой до 6,5 килограмма.

В статье указывается, что на этом БПЛА можно разместить разнообразные оптико-локационные установки, функционирующие в различных диапазонах Благодаря использованию гибридной силовой установки и возможности подниматься на большую высоту, этот летательный аппарат имеет низкую акустическую заметность. В настоящее время решается вопрос о проведении его испытаний.

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