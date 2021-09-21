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Российские беспилотные аппараты теперь смогут получать координаты целей от военнослужащих наземных сил. Благодаря использованию комплекса управления, разведки и связи «Стрелец», солдаты мотострелковых войск и пехоты будут отправлять данные непосредственно операторам ударных дронов.

В Минобороны России рассказали, что такой подход уже опробован в Сирии и подтвердил свою эффективность. Он является идеальным решением в том случае, если необходимо срочно уничтожить неожиданно появившегося врага или тщательно замаскированные объекты.

Использование КРУС «Стрелец» было продемонстрировано на учениях «Запад-2021». После передачи координат оператору беспилотника, у него на экране появляется новая метка, обозначающая цель. Поэтому ему остается вручную направить на нее беспилотник, либо доверить уничтожение мишени в автоматическом режиме.

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