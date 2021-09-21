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Военное имущество, поставляемое на Украину из Соединенных Штатов, благополучно разворовывается солдатами и офицерами ВСУ. Проблема уже достигла таких масштабов, что командованию приходится придумывать оригинальные способы проверок, сообщает пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Теперь высокопоставленные чиновники Минобороны требуют от командиров и должностных лиц войсковых частей предоставлять не только отчетность о наличии имущества на бумаге, но и фото- и видеоматериалы, доказывающие, что приборы ночного видения, тепловизоры, прицелы действительно имеются на складах.

Началось все после того, как СБУ выявила 14 случаев хищения прицельных приспособлений и приборов ночного видения. С тех пор стоимость пропавшего имущества выплачивается всем подразделением, которое ответственно за его сохранность.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, как командование ВСУ борется с желающими уволиться на гражданку. Оно вынуждает солдат, которые подают рапорты на увольнение или даже на отпуск, за свой счет чинить технику и имущество, закрепленное за ними. В итоге возникает финансовая зависимость, из-за которые некоторые военные вынуждены отказываться от своих намерений.

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