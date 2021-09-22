Новый российский истребитель пятого поколения «Checkmate» был представлен в июле как экспортный продукт, но сейчас, похоже, планы изменились. Об этом пишет The National Interest (NI). Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.
Заместитель премьер-министра России Юрий Борисов заявил журналистам на экономическом форуме в Сибири, что министерство обороны России может закупить истребитель Checkmate в рамках будущей государственной программы вооружений. Такое заявление Борисова можно счесть неожиданностью, потому что головная компания-производитель «Ростех» продвигала Checkmate как продукт, предназначенный исключительно для экспортных целей.
Борисов обосновал перспективные закупки для ВКС своего рода бизнес-вложением.
«Это важный фактор экспортного потенциала», – пояснил он. – «Иностранные заказчики всегда хотят знать, используют ли национальные вооруженные силы страны военные технологии, предлагаемые на экспорт».
Рассуждения Борисова повторяют то, что ранее говорили представители «Ростеха» о Су-57, еще одном российском истребителе-невидимке пятого поколения, который также пытается удовлетворить иностранный спрос. Впрочем, Борисов отметил, что российское военное руководство «исторически осторожно» в отношении одномоторных истребителей, считая их двухмоторные аналоги более надежными, но первые широко используются иностранными военно-воздушными силами от Китая до США.
Checkmate был представлен как одноместный легкий многоцелевой истребитель-невидимка пятого поколения, который, как сообщается, способен развивать скорость до 1900 километров в час, с боевым радиусом до 1500 километров. В соответствии со своей многоцелевой ролью, он может похвастаться разнообразным набором ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также ракетами и управляемыми / неуправляемыми бомбами, которые можно нести в сочетании с внутренними и внешними отсеками.
Checkmate предлагает пилотскую кабину с «цифровым» остеклением и компоновкой, в целом аналогичную Су-57, а также систему материально-технического обеспечения «Матрешка» на базе искусственного интеллекта, которая обещает простые и экономичные циклы обслуживания. Эти свойства и характеристики являются стандартными для современного истребителя пятого поколения, но что действительно отличает Checkmate от конкурентов, так это его ошеломляюще низкая стоимость модели в 25-30 миллионов долларов. Это говорит о том, что Checkmate имеет очень выгодную цену по сравнению с конкурирующими предложениями, такими как Dassault Rafale.
Почему же тогда, как очевидно на данный момент, нет покупателей? Возможно, как заметил Борисов, иностранные военно-воздушные силы не хотят использовать истребитель, который не применяют российские военные. Один из самых успешных российских истребителей на экспорт за последние десятилетия, Су-30 , был задуман как развитие популярного истребителя Су-27, что вселяет у потенциальных покупателей определенную уверенность в ожидаемых технических характеристиках и надежности. Но Checkmate основан на принципиально новой конструкции самолета, со всеми возможными рисками для первого пользователя.
Российские официальные лица ранее заявляли, что Checkmate в основном намечен к продаже в Индии, Вьетнаме и Африке, хотя первоначальные рекламные материалы «Ростеха» предназначались также и для Аргентины и Объединенных Арабских Эмиратов.
Несмотря на вырисовывающуюся обеспокоенность по поводу слабого интереса к новому истребителю со стороны иностранцев, Борисов подтвердил прогнозы поставок, ранее предложенные российскими официальными лицами.
«Насколько мне известно, начало летных испытаний намечено на 2023 год. Серийное производство (при условии достаточного спроса) может начаться в 2025-2026 годах. Этот срок вполне реальный», – сказал он.