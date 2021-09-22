Новый российский истребитель пятого поколения «Checkmate» был представлен в июле как экспортный продукт, но сейчас, похоже, планы изменились. Об этом пишет The National Interest (NI). Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Заместитель премьер-министра России Юрий Борисов заявил журналистам на экономическом форуме в Сибири, что министерство обороны России может закупить истребитель Checkmate в рамках будущей государственной программы вооружений. Такое заявление Борисова можно счесть неожиданностью, потому что головная компания-производитель «Ростех» продвигала Checkmate как продукт, предназначенный исключительно для экспортных целей.

Борисов обосновал перспективные закупки для ВКС своего рода бизнес-вложением.

«Это важный фактор экспортного потенциала», – пояснил он. – «Иностранные заказчики всегда хотят знать, используют ли национальные вооруженные силы страны военные технологии, предлагаемые на экспорт».

Рассуждения Борисова повторяют то, что ранее говорили представители «Ростеха» о Су-57, еще одном российском истребителе-невидимке пятого поколения, который также пытается удовлетворить иностранный спрос. Впрочем, Борисов отметил, что российское военное руководство «исторически осторожно» в отношении одномоторных истребителей, считая их двухмоторные аналоги более надежными, но первые широко используются иностранными военно-воздушными силами от Китая до США.

Checkmate был представлен как одноместный легкий многоцелевой истребитель-невидимка пятого поколения, который, как сообщается, способен развивать скорость до 1900 километров в час, с боевым радиусом до 1500 километров. В соответствии со своей многоцелевой ролью, он может похвастаться разнообразным набором ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также ракетами и управляемыми / неуправляемыми бомбами, которые можно нести в сочетании с внутренними и внешними отсеками.

Checkmate предлагает пилотскую кабину с «цифровым» остеклением и компоновкой, в целом аналогичную Су-57, а также систему материально-технического обеспечения «Матрешка» на базе искусственного интеллекта, которая обещает простые и экономичные циклы обслуживания. Эти свойства и характеристики являются стандартными для современного истребителя пятого поколения, но что действительно отличает Checkmate от конкурентов, так это его ошеломляюще низкая стоимость модели в 25-30 миллионов долларов. Это говорит о том, что Checkmate имеет очень выгодную цену по сравнению с конкурирующими предложениями, такими как Dassault Rafale.

Почему же тогда, как очевидно на данный момент, нет покупателей? Возможно, как заметил Борисов, иностранные военно-воздушные силы не хотят использовать истребитель, который не применяют российские военные. Один из самых успешных российских истребителей на экспорт за последние десятилетия, Су-30 , был задуман как развитие популярного истребителя Су-27, что вселяет у потенциальных покупателей определенную уверенность в ожидаемых технических характеристиках и надежности. Но Checkmate основан на принципиально новой конструкции самолета, со всеми возможными рисками для первого пользователя.

Российские официальные лица ранее заявляли, что Checkmate в основном намечен к продаже в Индии, Вьетнаме и Африке, хотя первоначальные рекламные материалы «Ростеха» предназначались также и для Аргентины и Объединенных Арабских Эмиратов.

Несмотря на вырисовывающуюся обеспокоенность по поводу слабого интереса к новому истребителю со стороны иностранцев, Борисов подтвердил прогнозы поставок, ранее предложенные российскими официальными лицами.