В 1988 году, когда Советский Союз уже был близок к своему распаду, на николаевском судостроительном заводе был заложен авианосец, который должен был не просто составить конкуренцию подобным американским кораблям, но и превзойти их по всем параметрам. Печальную историю «Ульяновска», который СССР так и не сумел достроить, рассказало издание The National Interest. В переводе на русский язык публикацию представляет портал discover24.ru.

«Чудовищный авианосец» советской эпохи

Озвученные характеристики будущего авианосца могли впечатлить даже американских конструкторов. Силовой агрегат корабля составляло сразу 4 атомных реактора КН-3. Данная модель устанавливалась на тяжелые ракетные крейсеры, однако в них применялось только по одному реактору. А тут – сразу четыре. Предполагалось, что практически с места корабль сможет набрать скорость до 30 узлов.

Кроме того, «Ульяновск» оснащался так называемой подвесной палубой, к которой самолеты должны были доставляться тремя лифтами, выдерживающими нагрузку в 50 тонн.

Всего на авианосце планировалось разместить 44 истребителя. Для их взлета предусматривалось использовать трамплин либо одну из двух паровых катапульт, которые применяются на американских кораблях.

Зачем СССР авианосец

Как Советский Союз, так и Россия никогда не были сильны в строительстве авианосных кораблей. Их детище под названием «Адмирал Кузнецов», которое впервые вышло в море в 1985 году, практически постоянно находится в ремонте. Автор задается логичным вопросом – зачем вообще было строить столь огромный корабль, как «Ульяновск»?

Ответ на этот вопрос можно найти у профессора Военно-морского колледжа США Джеймса Холмса, который заявляет, что СССР пытались создать так называемый синий пояс безопасности. Он должен был представлять собой сочетание наземных, морских и воздушных сил, которые препятствовали бы вторжению Соединенных Штатов.

По мнению Холмса, советские подводные лодки вполне справлялись с этой задачей, но ВМФ не хватало надводной компоненты. Именно в ее качестве и намеревались использовать авианосец «чудовищных» размеров, хотя можно было обойтись и кораблями поменьше.

Холмс также называет еще одну причину, по которой СССР разработал этот проект:

«США были мировой сверхдержавой и СССР ни в чем не хотел от них отставать. Поэтому советские лидеры должны были демонстрировать миру те же игрушки, что и главный конкурент. Это звучит по-детски, но здесь действуют основные человеческие мотивы», – рассказал он.

Печальная история и новые надежды

«Ульяновску» было суждено никогда не выйти в море. Авианосец банально не достроили, так как Советский Союз распался и на реализацию столь крупных военных проектов просто не было денег. Уже в 1992 году его порезали на металлолом и выбросили на свалку истории. Вместе с мечтами о самом большом авианосном корабле в мире.

Впрочем, мечты как раз никуда не делись. Уже сейчас возрождающаяся Россия заявляет о планах строительства нового авианосца. Судя по обрывочной информации, он будет больше американского корабля класса Nimitz и сможет вместить на палубе 100 истребителей.

Все тот же Холмс заявляет, что России понадобится 7 лет и 8,5 миллиардов долларов для строительства такого корабля. Вполне вероятно, отмечает он, авианосец станет символом новой России и позволит ей наконец забыть о плохих временах распада Советского Союза.