«Запад-2021» – это итоговые маневры России, завершающие четырехлетний цикл. Им предшествовали «Восток-2018», «Центр-2019» и «Кавказ-2020». Но последние учения оказались наиболее масштабными – в них приняло участие 200 тысяч военнослужащих, почти 300 танков и 240 артиллерийских орудий.

В ходе этих маневров Россия продемонстрировала способность оказать ожесточенное сопротивление в случае войны с Североатлантическим альянсом и поразила весь мир масштабом тренировок и численностью войск. Подробно о завершившихся учениях рассказал эксперт издания The National Interest Марк Эпископос, публикацию которого в эксклюзивном переводе представляет портал discover24.ru.

Эффектное десантирование

Одним из наиболее эффектных этапов маневров автор называет десантирование российских военных на Брестском полигоне в Беларуси. 350 представителей ВДВ РФ и РБ высадились из транспортных самолетов вместе с тридцатью единицами техники.

Это действительно выглядело чрезвычайно эффектно. Таким десантированием военнослужащие обеих стран продемонстрировали, что они находятся в полной готовности к отражению атаки противника.

Самолеты и танки

Танковая компонента учений проходила на полигоне Мулино в Нижегородской области. 13 сентября там появился президент РФ Владимир Путин, который командовал некоторыми этапами.

Внимание к себе привлекла отработка массированного авиаудара, в котором принимало участие 16 самолетов. Помимо фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей Су-30 и Су-35, самолетов-разведчиков Су-24МР, в этой части маневров участвовали и стратегические Ту-22М3. Именно они сбросили по восемь авиабомб, что в сумме дало 48 полуторатонных боезарядов.

В результате столь мощного удара было уничтожено 50 ложных целей. В то же время можно отметить отсутствие каких-либо учебных воздушных боев, которые могли бы еще больше поднять интерес к учениям.

Новейшие беспилотники России

РФ стремительно догоняет Запад в сфере производства беспилотных аппаратов. Это она продемонстрировала в ходе маневров, на которых участвовали ударно-разведывательные «Форпост» и «Иноходец», боевой дрон «Ласточка», который засветился на широкой публике впервые.

Автор поясняет, что внимание привлек только последний БПЛА. Два остальных уже приходилось видеть ранее. Ведь «Форпост» является практически точной копией разведывательного аппарата IAI Searcher, разработанного в Израиле, а «Иноходец» представляет собой продолжение «Ориона», которое заметно улучшено в сравнении с предшественником.

Россия и Беларусь на учениях «Запад-2021» продемонстрировали не только новую технику и воинское мастерство своих армий. Также они показали, что отношения между двумя государствами продолжают углубляться. Буквально за день до маневров президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 28 программ развития Союзного государства, что окончательно убило интригу, связанную с возможным объединением стран.