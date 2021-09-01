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Афганистан оказался не только под властью талибов (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации), но еще и на пороге нового экономического коллапса. Подробности об этом рассказал эксперт издания The National Interest Тревор Филсет. Публикацию эксперта в эксклюзивном переводе представляет портал Discover24.

Филсет напомнил, что в 1990 году «Талибан» уже «ронял» экономику страны своими жесткими запретами и сокращением большого количества рабочих мест. Соединенные Штаты с 2001 улучшили ситуацию, однако вывод войск, захват талибами власти в стране и бегство президента вместе с другими руководителями вновь могут привести к финансовому краху.

До прихода талибов три четверти бюджета страны формировалось из американских денег. Теперь США вряд ли будет финансировать боевиков и оказывать какую-либо помощь Афганистану. Мало того, почти 170 миллионов долларов из страны якобы вывез президент Ашраф Гани, который еще 15 августа выехал в Таджикистан, а затем улетел в одно из арабских государств.

Теперь решением проблем с деньгами для талибов будет грамотная экономическая политика. Они уже назначили Хаджи Мохаммада Идриса главой центрального банка, но вот принесет ли это назначение какую-то пользу, еще предстоит выяснить. Опыта у Идриса никакого нет, поэтому вряд ли ему удастся предотвратить стремительное падение экономики.

Автор публикации сообщает, что немного денег у «Талибана» сейчас есть. Радикалы в ходе своего победного шествия по стране захватывали не только провинции, но и банки. Что позволяло добывать наличные, пусть и несколько нетрадиционным способом. Кроме того, именно боевики сейчас контролируют наркотрафик. 90 процентов производимого в мире героина приходится на Афганистан, поэтому кое-какие активы у талибов все-таки есть.

Между тем местная валюта афгани снизилась на 8 процентов по отношению к доллару. Эксперты уверены, что падение могло быть еще большим, но в настоящий момент ни в Афганистан, ни из него перевести какие-либо средства не представляется возможным. Поэтому курс остается стабильным и некоторое время ситуация не изменится. Внутри страны пока не работают банки. Местные жители предпочитают не тратить наличные, поэтому рынки, хоть и открытые, в подавляющем своем большинстве пустуют. Без движения наличных денег, за которые афганцы будут держаться до последнего, экономика просто остановилась. И практически невозможно предсказать, как скоро она начнет свое падение. Подъема же ожидать точно не приходится.

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