Гигантский крейсер «Адмирал Нахимов» будет возвращен в строй ВМФ России после того, как провел на верфи последние два десятилетия, чтобы держать под угрозой американские стратегические подводные лодки и авианосные ударные группы. Об этом пишет The National Interest (NI). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Ранее планировалось, что «Адмирал Нахимов» начнет испытания в 2021 году и вернется в состав ВМФ в 2022 году, но этот график, как теперь сообщается, был перенесен из-за неуказанных «проблем с поставщиками». «Я считаю, что крейсер выйдет на испытания в 2023 году», – заявил журналистам на этой неделе заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации по военному судостроению Владимир Королев. Крейсер «Нахимов» был отправлен на судоремонтный завод Севмаша в 1999 году, тем не менее, серьезные работы над крейсером начались только после 2013 года.

«Адмирал Нахимов» был введен в строй в 1988 году под названием «Калинин» и, как и все другие крейсеры класса «Киров», переименован в начале 1990-х годов после распада Советского Союза. Военный корабль был вооружен до зубов, что соответствовало его основной цели – держать под угрозой американские стратегические подводные лодки и авианосные ударные группы. «Нахимов» нес целых двадцать крылатых ракет П-700 «Гранит», десять торпедных аппаратов, которые также поддерживали противолодочные ракеты, четыре противолодочные ракетные установки семейства РБУ, военно-морской вариант зенитно-ракетного комплекса С-300 и шесть единиц системы ближнего боя «Каштан».

Администрация Владимира Путина рассматривала возможность модернизации всех четырех крейсеров, которые российский флот унаследовал от своего советского предшественника, но в конце концов решила пожертвовать половиной «кировского» флота, чтобы высвободить средства, необходимые для спасения оставшихся. Крейсеры «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» должны быть сданы на слом в 2021 году, а «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» будут отремонтированы и переоборудованы.

О ходе работ по «Нахимову» мало что известно. Королев отметил, не вдаваясь в подробности, что инженеры, проводившие ремонт, должны были решить множество вопросов, связанных с силовой установкой крейсера. Он добавил, что команда Севмаша занимается модернизацией ракетных систем корабля.

Ожидается, что «Нахимов» получит обновленный арсенал вооружений в рамках продолжающейся модернизации. Широко распространено мнение, что и «Нахимов», и «Петр Великий» получат новую крылатую противокорабельную гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон», а также морской вариант системы противоракетной обороны С-400, сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» и крылатые ракеты «Калибр».

Предполагается, что крейсер останется в составе Северного флота после ввода в строй. И «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», как ожидается, будут готовы служить в течение ближайших десятилетий.