Японские специалисты разработали нейросеть, которая на основе движений способна выявить болезнь Паркинсона.

Как сообщается, ИИ выявляет особенности передвижения для людей, а также некоторых представителей животного мира – мыши, жука-хрущака и круглого червя. Для того, чтобы нейросеть смогла определить, в норме ли движения, ей необходимо получить различные сведения о параметрах движения, в том числе скорость и направление.

Мыши и черви имеют весьма отличающиеся системы перемещения, однако в случае заболевания болезнью Паркинсона симптомы у них общие – они не способны долго перемещаться с большой скоростью. Такие же выводы были сделаны и для человека. Также было выявлено, что больные черви и жуки не могут осуществлять поворот плавно.

В будущем подобные паттерны будут задействованы для изучения дефицита дофамина. Нейросеть же будет применяться для выявления других нарушений, связанных с движением.

Ранее мы сообщали о нейросети, которую разработал “Сбер”. Эта нейросеть умеет распознавать животных, анализируя их морды.