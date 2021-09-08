Представители «Сбера» сообщили, что специалисты компании разработали нейросеть, способную распознавать животных на основе анализа их морд.

Уникальная нейронная сеть базируется на использовании алгоритма CosFace, успешно применяемого при распознавании лиц людей. Программисты значительно модифицировали его, а затем «скормили» ему огромное количество изображений с мордочками питомцев. В результате он научился отличать животных, относящихся к одному виду, по ряду особенностей, начиная от окраса их шерсти и заканчивая расстоянием между зрачками.

Отмечается, что на данный момент искусственный интеллект может распознавать морды собак с точностью до 94 процентов, а кошек – до 84 процентов. Этот алгоритм планируется внедрить в услугу по страхованию питомцев. В будущем его можно будет применять для поиска потерявшихся животных.