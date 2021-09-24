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В последние годы отношения между Россией и западными странами серьезно ухудшились, пишет китайское издание NetEasе. Авторы публикации отмечают, что если отбросить США, то вторым по силе потенциальным противником РФ станет Германия. Они сравнили возможности армии этой страны и российских ВС, придя к выводу, что возможная война может опять закончиться в Берлине.

По словам экспертов, в распоряжении Германии сейчас имеется более 80 надводных кораблей и 5 тысяч боевых машин. Численность немецкой армии составляет 185 тысяч человек, а в случае необходимости к ним примкнут еще 30 тысяч резервистов. Кроме того, у ФРГ есть 701 самолет, 137 из которых – истребительная авиация.

Выглядит все это весьма солидно, однако в сравнении с российской армией, численность которой в пять раз больше – это капля в море. Кроме того, в распоряжении РФ в случае войны будет 27 тысяч бронетранспортеров, около 13 тысяч танков, 4 000 самолетов и вертолетов различного назначения. Также Россия превосходит Германию по выучке бойцов и количеству разнообразных технических средств.

На основании этих данных китайские эксперты, публикация которой переведена порталом «ПолитРоссия», сделали вывод, что российской армии потребуется не больше 7 дней, чтобы дойти до Берлина. Разумеется, в конфликт между РФ и ФРГ скорее всего вмешается НАТО, однако и с его участием Германия потерпит сокрушительное

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