Насмешки американских экспертов над российскими беспилотниками, которые звучали на протяжении нескольких лет, заметно поутихли. В США поняли, что РФ серьезно взялась за создание БПЛА и не только догнала, но уже и обгоняет Америку. Одновременно с этим выставив ее на посмешище всего мира.

Авторы китайского издания NetEasе рассказали о грядущих испытаниях беспилотных аппаратов «Орион». Эти БПЛА, способны нести полезную боевую нагрузку в 250 килограммов и разгоняться до 120 километров в час. Кроме того, радиус их действия увеличен до 250 км.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», пишут, что в рамках испытаний будет проведен тест противотанковой системы «Вихрь-М», которая также является полностью автономной. Благодаря ей беспилотник сможет атаковать бронетехнику обычными бомбами с такой же точностью, как это делают дорогостоящие управляемые ракеты.

Если в ходе испытаний дрон подтвердит заявленные характеристики, то уже Россия будет смеяться над турецкими, израильскими и американскими БПЛА. Впрочем, никаких сомнений в этом нет, так как «Орион» тестировался в реальных боевых условиях в Сирии и отлично себя зарекомендовал.