Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Насмешки американских экспертов над российскими беспилотниками, которые звучали на протяжении нескольких лет, заметно поутихли. В США поняли, что РФ серьезно взялась за создание БПЛА и не только догнала, но уже и обгоняет Америку. Одновременно с этим выставив ее на посмешище всего мира.

Авторы китайского издания NetEasе рассказали о грядущих испытаниях беспилотных аппаратов «Орион». Эти БПЛА, способны нести полезную боевую нагрузку в 250 килограммов и разгоняться до 120 километров в час. Кроме того, радиус их действия увеличен до 250 км.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», пишут, что в рамках испытаний будет проведен тест противотанковой системы «Вихрь-М», которая также является полностью автономной. Благодаря ей беспилотник сможет атаковать бронетехнику обычными бомбами с такой же точностью, как это делают дорогостоящие управляемые ракеты.

Если в ходе испытаний дрон подтвердит заявленные характеристики, то уже Россия будет смеяться над турецкими, израильскими и американскими БПЛА. Впрочем, никаких сомнений в этом нет, так как «Орион» тестировался в реальных боевых условиях в Сирии и отлично себя зарекомендовал.

Вам может понравиться

Смертник уничтожил 48 талибов в Афганистане, еще 30 получили серьезные ранения

Неизвестный смертник подорвал себя в Афганистане, забрав с собой на тот свет 48 талибов (боевики радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации). Кроме того, около 30 террористов получили

Шведский священник-гей отказался венчать гетеросексуальные пары

Священник прихода Карла Йохана в шведском городе Гетеборге Ларс Гардфельдт в знак протеста против «притеснения ЛГБТ» отказался регистрировать браки между мужчинами и женщинами. Он заявил, что Шведская церковь не права,

Комплексы “Панцирь-С” защитили Крым от “крылатых ракет” условного противника

В Крыму прошли военные мероприятия, направленные на повышение боевого мастерства экипажей ЗРПК «Панцирь-С1». Комплексы открывали огонь по «крылатым ракетам» условного противника и успешно справились с задачей по уничтожению целей. В
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 сентября – облачно с прояснениями, до 7 °C | город Мытищи: погода, 23 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Королев: погода, 23 сентября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 23 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 23 сентября – пасмурно, до 13 °C |