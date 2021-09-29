Оценивая последние учения российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), The National Interest (NI) отмечает: вместо прежнего сочетания нового и старого оборудования, Россия сосредоточила усилия вокруг новой межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Перевод публикации NI представлен изданием discover24.ru.

Минобороны России сообщило о начале очередных крупномасштабных учений в Свердловской области, в которых будет задействовано свыше 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники, что не упустили из виду журналисты западного издания.

«В ходе учений интенсивные маневренные действия наземно-подвижных ракетных комплексов« Ярс», их маскировка и противодействие современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа будут выполнены на качественно новом уровне», – цитирует NI Минобороны России.

В то время как предыдущие учения РВСН включали эклектичное сочетание нового и старого оборудования, эти последние учения, похоже, сосредоточены вокруг межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», предполагает автор статьи Марк Епископос.

РС-24 Ярс – одна из новейших российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Она является дальнейшим развитием МБР «Тополь-М», вооруженной от трех до шести многозарядных боеголовок с независимым наведением, каждая из которых, как сообщается, способна нести мощность 150-500 килотонн в зависимости от конфигурации системы.

Как и его предшественник «Тополь-М», «Ярс» работает на твердом топливе и может быть развернут как в передвижном, так и в шахтном форматах. РС-24 заметно тяжелее «Тополя-М», но, как сообщается, транспортируется той же мобильной пусковой установкой на базе тягача МЗКТ-79221 16×16.

МБР «Ярс» оснащена российской цифровой инерциальной навигационной системой ГЛОНАСС, и, как сообщается, этому ракетному комплексу требуется всего семь минут для перехода в состояние готовности к запуску.

В последние десятилетия российские ракетные войска уделяют все больше внимания мобильному оружию. Эти системы трудно идентифицировать, отслеживать и нацеливать, что делает их потенциально более живучими, чем их аналоги, запускаемые из шахт. Дорожные мобильные межконтинентальные баллистические ракеты рассматриваются в российском военном мышлении как ключевой источник стратегической избыточности, предлагающий дополнительное и относительно живучее средство сдерживания в случае крупного ядерного конфликта.

Считается, что в середине 2010-х РВСН России преодолели 80-процентный порог модернизации. По последним западным оценкам, российские ракетные войска стратегического назначения обладают группировкой, насчитывающей от сорока до пятидесяти ракет Р-36М2 (SS-18), около сорока мобильных систем «Тополь» (SS-25), шестидесяти шахтных и шестнадцати мобильных систем «Тополь-М», а также свыше 135 дорожно-мобильных комплексов «Ярс» и более десятка вариантов «Ярс» шахтного базирования.

В 2014 году министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные намерены полностью вывести из строя свои старые МБР к концу 2021 года. Но несмотря на относительную молодость МБР «Ярс», для них уже готовится замена еще более новой системой межконтинентальных баллистических ракет «Кедр», которая вступит в стадию активной разработки в 2023-2024 годах. По прогнозам, вывод из эксплуатации существующих полков «Ярс» с их заменой на «Кедр» начнется в начале 2030-х годов.