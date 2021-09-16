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Около шести часов утра неизвестный мужчина организовал взрыв рядом с отделом полиции в Лисках. После этого он открыл огонь по полицейским и бросил в окно самодельную бомбу. Правоохранители начали стрелять в ответ, что вынудило преступника скрыться.

Позже появилась информация о перестрелке с тем же преступником в Россоши, однако она не получила подтверждения. Мужчина бесследно исчез вместе со своим автомобилем «Нива», на котором, по мнению полиции, он пытается прорваться на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Кроме того, через пару часов после нападения на отдел полиции правоохранители нашли в селе Волчанское тела трех человек, которые были убиты подозреваемым. Предполагается, что он сперва совершил преступление на почве бытового конфликта, в результате чего погибла семья фермеров, а уж потом в состоянии аффекта отправился в Лиски.

Сейчас правоохранители подозревают в совершенном преступления работника котельной 23-летнего Владимира Страхова. Он, по словам одного из коллег, никогда и ни с кем не вступал в конфликты. Однако ранее Страхов работал в компании «ЭкоНиваАгро», где регулярно жаловался на задержки с выплатами зарплат. Кроме того, на этом предприятии рассказали о криминальных нравах Воронежской области.

Также в преступлении подозревался житель Лесков Сергей Паринов, однако один из его друзей сообщил о наличии железного алиби.

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