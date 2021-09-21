В надежде на загрузку газопровода Baltic Pipe, который будет введен в эксплуатацию уже 1 октября, Польша окончательно отказалась от российского газа. Уполномоченный по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский считает, что с таким подходом Варшава рискует «вылететь в трубу».

Все надежды Польши связаны с норвежскими месторождениями газа, однако они находятся на исходе. В настоящий момент газопровод Baltic Pipe загружен лишь на треть, что не дает возможности обеспечить его эффективную эксплуатацию. Это доказывает, что реализация данного проекта была политической акцией, а не адекватным экономическим подходом к решению проблем в энергетике.

Эксперт Алексей Гривач, представляющий Фонд национальной энергобезопасности, заявил, что для заполнения польского газопровода потребуется снять часть объема с газотранспортной системы, которая поставляет газ из Норвегии в Европу. После этого Польша сможет приобретать голубое топливо у Германии, однако ей все равно придется иметь дело с Газпромом. Так как газ будет поступать через оба «Северных потока».