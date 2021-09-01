Американский генерал Кеннет Маккензи подвел краткие итоги завершившейся 31 августа миссии США в Афганистане. Он заявил, что за 20 лет погиб 2 461 военнослужащий армии Соединенных Штатов и гражданский специалист. Также ранения разной степени тяжести получили более 20 000 человек.

Последние погибшие, по словам Маккензи – это 13 военных, которые оказались в эпицентре взрыва в аэропорту Кабула 26 августа. Все бойцы армии США во вторник покинули Афганистан. Кроме того, вместе с ними уехало 125 тысяч гражданских лиц. Талибы (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) проводили последний американский самолет своеобразным праздничным салютом из автоматов.

В настоящий момент «Талибан» является единоличной властью в Афганистане. Многие эксперты считают, что рано или поздно боевики попытаются выйти за пределы страны и захватить республики Средней Азии. Поэтому России уже самое время начинать новую игру, чтобы предотвратить это и сохранить нетронутым свою буферную зону с Афганистаном.