Игорь Семиляк, руководитель ГУ сил специального назначения Росгвардии, в рамках беседы с журналистами поведал о подвиге отряда «Росич» в ходе сражения за населенный пункт Бамут в Чечне.

Согласно его словам, данное событие произошло около 26 лет назад на «Лысой горе». Бойцы спецподразделения решили отвлечь на себя огонь крупного подразделения боевиков, чтобы спасти оперативную бригаду, проводившую военную операцию в указанном районе. В результате они смогли выполнить поставленную задачу, потеряв десять человек. Еще семнадцать получили средние и тяжелые ранения.

На помощь «Росичу» был отправлен отряд «Витязь», который помог им выйти из данного боя, проходившего на высоте 444,4 метра. Впоследствии пять бойцов спецназа посмертно получили звание Героя России.