8 сентября должна состояться встреча «Большой семерки», во время которой планируется обсудить ситуацию в Афганистане. Встреча состоится в онлайн-формате.

Организатором встречи станет госсекретарь США Энтони Блинкен, отмечается, что участие примут дипломаты более чем из 20-ти стран. Как сообщает автор издания РИА Новости Петр Акопов, в самой встрече нет ничего удивительного – Афганистан в последнее время является одной из главных тем обсуждения во всём мире.

Однако на встрече, как было заявлено, будут находиться также представители России и Китая, которые имеют «определённое влияние на Афганистан». Об этом рассказал министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

При этом Россия после 2014 года больше не входит в этот «клуб», а Китай и не входил никогда. Как заявили в МИД РФ, «партнёры демонстрируют несистемный подход». Участвовать в собрании «Большой семерки» ни Россия, ни Китай не собираются. Но обсуждение Афганистана без них настроит Москву и Пекин ещё больше против «Большой семерки».

Отмечается, что подходящим вариантом является проведение встречи в формате «Большой двадцатки», также можно пригласить Пакистан, Катар и Иран. При этом обсуждать Афганистан без Ирана вообще невозможно, а на встречу «Большой семерки» Тегеран не пойдёт в любом случае.

Кроме того, подходит и формат встречи с участием «Большой семерки» и Шанхайской организации сотрудничества, и в этом случае только Афганистан будет являться наблюдателем. Запад и Восток, как было отмечено, имеет много возможностей для встречи, но лишь в том случае, если Запад не будет претендовать на статус хозяина.

Недавно в Японии заявили, что необходимо привлечь Россию и Китай к обсуждении ситуации в Афганистане. Было отмечено, что эти страны заинтересованы в установлении стабильности и мира в Афганистане.