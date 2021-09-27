Французские власти обратились к жителям западных регионов страны за помощью в поиске бомбы. Реалистичный муляж боеприпаса упал с пилона истребителя Mirage 2000D, который осуществлял учебный полет, пишет издание Sud Ouest.

Несмотря на то, что «бомба» потерялась 23 сентября, найти ее до сих пор не удалось. Известно только, что упал муляж в безлюдном районе и о пострадавших в результате падения не сообщалось.

Длина копии боезаряда составляет два метра. Диаметр – 10 сантиметров. ВВС Франции также сообщают, что муляж весит столько же, сколько и реальная авиабомба. Кроме того, он полностью похож на нее внешне.

Журналисты отмечают, что за последние 3 года это второй подобный случай. На учениях в 2018 году истребитель тоже уронил муляж авиабомбы, который потом пришлось долго искать.