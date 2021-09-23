На одной из американских баз заметили самолет, очень похожий на истребитель шестого поколения. Концепт этой воздушной машины ВВС недавно демонстрировали широкой публике, пишет портал Avia.Pro.

Авторы отмечают, что самолет заметили и сфотографировали на легендарном «42 заводе», расположенный в пустыне Мохаве. Этот объект применяется обычно для испытаний самых секретных видов вооружений, разработанных американскими конструкторами.

Эксперты, проанализировавшие фото, считают, что ряд деталей выглядит странно. Так, они заявили, что у самолета практически отсутствует кабина. Да и его габариты слишком уж малы для истребителя. Впрочем, это может быть беспилотная версия истребителя, что автоматически снимает любые сомнения.

Также некоторые эксперты предположили, что это никакой не истребитель, а просто реквизит длдя съемок фантастического фильма.