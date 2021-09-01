Военный аэродром в Староконстантинове, что в Хмельницкой области на Украине, получил сертификат Североатлантического альянса. Это означает, что объект полностью соответствует натовским стандартам, заявила пресс-служба украинского Минобороны.

Помощь в модернизации этого аэродрома оказали Соединенные Штаты. Военное ведомство сообщает, что на объекте выполнили капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Кроме того, США предоставили специальное навигационное оборудование, позволяющее сажать самолеты «вслепую».

Сейчас идет подготовка к переоборудованию под стандарты Альянса военного аэродрома в Миргороде. Всего же украинское Минобороны запланировало проведение ремонта взлетно-посадочных полос на 15 подобных объектах.

Это можно назвать прогрессом, хотя и достигнут он с помощью Соединенных Штатов, фактически готовящих базы для своих боевых самолетов. По состоянию на 2014 год на Украине вообще не было аэродромов, находящихся в пригодном для организации полетов состоянии.