В украинских СМИ появилась публикация о новейшей модели беспилотного летательного аппарата Bayraktar DİHA. Авторы публикации заявили, что этот дрон идеально подходит для войны с Россией, однако не объяснили, кто именно собрался воевать – Турция или Украина.

Все дело в том, что беспилотник предназначен для использования на авианосцах. Поэтому если Украина планирует строить подобные корабли, то до возможной войны осталось ждать всего несколько столетий.

Bayraktar DİHA построен по принципу квадрокоптера. Его полетная масса составляет 30 кг, а размах крыльев равен лишь пяти метрам. Кроме того, беспилотный аппарат может нести только 5 килограммов полезной нагрузки, поэтому более эффективным будет его использование в составе роя.

Аппарат разрабатывается таким образом, чтобы управлением ним могло осуществляться оператором. Кроме того, турецкие конструкторы намерены предусмотреть еще и наличие автономного режима. Когда именно БПЛА поступит в серию, пока не сообщается.