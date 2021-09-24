Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Россия виновата в том, что в Европе растёт стоимость газа.

Так, он считает, что «Газпром» начал проводить «энергетическую войну». Сделано это было для того, чтобы «Северный поток-2» как можно быстрее был запущен в работу. По словам Шмыгаля, очевидно, что «Газпром» пытается таким образом вести шантаж.

Он также указал на то, что компания уменьшила экспорт газа, если проводить сравнение с поставками в прошлые годы. Кроме того, «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности украинского газопровода.

Также Шмыгаль заверил, что Украина готова к новому отопительному сезону, и для граждан страны цены на газ до его окончания останутся без изменений.

Ранее о том, что стоимость газа растёт из-за “Северного потока-2”, заявил премьер-министр Польши. По его словам, строительство газопровода стала огромной ошибкой.