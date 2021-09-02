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В учениях «Запад-2021», начало активной фазы которых намечено на 10 сентября, примут участие боевые роботы «Уран-9». На них решено возложить задачи по охране военных объектов. Кроме того, роботизированные комплексы продемонстрируют свое умение уничтожать беспилотные аппараты условного противника.

По результатам учений Минобороны РФ определит, как именно роботы будут использоваться в будущем. В ходе маневров планируется проверить, смогут ли они самостоятельно обнаруживать БПЛА, а также либо атаковать их самостоятельно, либо отдавать команду на уничтожение зенитно-ракетным комплексам.

Роботизированные боевые комплексы «Уран-9» были разработаны еще в 2016 году. Однако первая попытка оказалась неудачной – в ходе испытаний обнаружился ряд проблем с огневой мощью, подвижностью и управляемостью. Кроме того, роботы некорректно выполняли функции наблюдения и разведки, поэтому их пришлось модернизировать. Все недочеты были устранены только в прошлом году.

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