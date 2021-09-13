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Сразу четыре оперативно-тактических комплекса «Искандер» в ходе маневров «Запад-2021» нанесли ракетный удар по условному врагу. В результате были уничтожены мишени, имитирующие командный пункт и другие важные объекты военной инфраструктуры, расположенные в 50 километрах от ОТРК.

В Минобороны России сообщили, что для нанесения удара были использованы квазибаллистические и крылатые ракеты. Все цели успешно уничтожены.

Напомним, что дальность оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» составляет 500 километров. Ракета, выпущенная из этого комплекса, накрывает площадь в 25 тысяч квадратных метров. Это примерно два полноценных футбольных поля.

Напомним, что учения «Запад-2021», на которых отрабатываются оборонительные действия в случае нападения третьих стран, проходят на полигонах России и Беларуси.

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