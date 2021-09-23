В Херсонской области на Украине продолжаются совместные учения с НАТО «Объединенные усилия – 2021». На полигоне Ягорлык в четверг тренировались расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300, С-125, «Оса» и «Бук-М1», а в качестве мишеней для них использовались беспилотные аппараты 70-х годов прошедшего столетия.

В главном военном ведомстве Украины рассказали, что беспилотники ВР-3 «Рейс» и ВР-2 «Стриж» Ту-143 и Ту-141 соответственно), как и другие летательные аппараты, достались Киеву в наследство от Советского Союза. Они разрабатывались в 70-х годах и предназначались для выполнения разведывательных задач.

Уже тогда СССР оснащал эти БПЛА фотоаппаратами, инфракрасными прожекторами для съемки в темноте, телевизионной техникой и целым набором датчиков.

Помимо беспилотников, в учениях также принимали участие штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29 и Су-27, сообщает украинское Минобороны.