Нет никаких препятствий, мешающих официальному Бамако заключать соглашение с «ЧВК Вагнера», так как дело касается обеспечения национальной безопасности страны, а все отношения между переходным правительством и компанией абсолютно законны. Такое заявление во время брифинга в ООН сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что речь идет о сотрудничестве африканской страны и российской организации:

«Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной – это легитимное правительство, которое всеми признается как легитимная и переходная структура – и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов».

В пятницу по этому поводу высказался глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он раскритиковал размещение в африканском государстве «ЧВК Вагнера». По его мнению, это может навредить миротворческой миссии и французскому военному присутствию.