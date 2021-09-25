Американские жалобы на «спутники-матрешки», а также на оружие, предназначенное специально для космической войны, звучат неспроста. США в очередной раз придумало миф о «российской угрозе», чтобы милитаризовать космос, уверены авторы американского издания Military Watch.

Они напоминают, что Россия постоянно опровергает заявления о «матрешках» на орбите и другом вооружении. Однако для США это ничего не значит. Они придумывают все новые и новые фантастические истории даже не пытаясь подвести под них доказательную базу.

Делается это лишь для того, чтобы «выбить» финансирование на новейшие военные космические разработки. И одновременно успокоить весь мир заявлениями, что Соединенные Штаты совсем не хотят милитаризовать космос. Они просто борются с «российской угрозой», чуть ли не прикрывая собой остальные государства. Такой подход используется настолько часто, что выглядит очень предсказуемым и абсурдным. Однако при этом он срабатывает снова и снова.