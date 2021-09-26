В ходе военных маневров Rapid Trident-2021, которые проводятся на всей территории Украины, эксперты НАТО организовали инспекцию войск радиационной, биологической и химической защиты. Цель проверки – оценить возможности и текущее состояние РХБЗ, пишет издание «Военное дело» со ссылкой на украинское Минобороны.

Положительные результаты инспекции позволят подразделениям принимать непосредственное участие в учебных и боевых операциях Североатлантического альянса, связанные с теми задачами, которые должны решать войска РХБЗ.

Для проверки готовности украинских подразделений американские военные используют специальный чек-лист. Он дает возможность оценить действия бойцов по стандартам НАТО. В ходе инспекции специалисты ставят ВСУ задачи по дезактивации и противорадиационной обработке техники, после чего наблюдают за их выполнением.