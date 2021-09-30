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Представитель китайского военного ведомства У Цянь порекомендовал Австралии, Соединенным Штатам и Великобритании, вошедшим в военно-политический союз AUKUS, отказаться от сотрудничества по совместной разработке подводных лодок. Он заявил, что страны альянса застряли во временах холодной войны и продолжают провоцировать гонку вооружений в разных регионах планеты.

Ранее агентство Associated Press сообщило о переговорах высокопоставленных военных из Китая и Соединенных Штатов. На встрече они обсудили важные вопросы, однако У Цянь остался недоволен результатом. Он заявил, что США продолжают холодную войну и попытки сдерживать несуществующую агрессию Китая.

Министр иностранных дел КНР Ван И ранее также заявлял, что создание AUKUS и сотрудничество между странами союза по атомным подлодкам несут в себе угрозу стабильности на планете. Так, Австралия, вооружившись ядерным оружием, полностью разрушит баланс сил в регионе.

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