В болгарском информационном агентстве «Монитор» отмечают, что в оборонном ведомстве Болгарии планируют разорвать соглашение с РСК «МиГ» на техобслуживание боевых самолетов МиГ-29.

Отмечается, что болгарские военные собираются отказаться от услуг российской корпорации по причине нарушения последней сроков осуществления ремонтных работ. Ранее Георгий Панайотов, глава болгарского Минобороны, заявил о приостановке контракта на ремонт авиаракет Р-27, так как в ходе соответствующих работ были обнаружены многочисленные нарушения.

Журналисты добавляют, что за последние 14 лет болгарские власти заключили с Россией несколько контрактов, связанных с техобслуживанием истребителей. Общий размер этих сделок составляет примерно 165 миллионов долларов. Теперь же они планируют подписать соглашение с другими странами. Контракт может уйти Украине или Белоруссии.