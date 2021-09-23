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В минувшую среду состоялась неофициальная встреча министров энергетики и транспорта ряда государств Европейского союза. Они обсудили единственный вопрос, связанный со стремительным ростом цен на энергоносители.

Встреча проводилась в закрытом формате, поэтому ее подробности не разглашаются. В СМИ появились лишь фрагменты выступления министра инфраструктуры Словении Ернея Вртовеца.

Он заявил, что достижение ценами на энергоносители рекордных максимумов является следствием восстановления экономик после пандемии Covid-19, резким изменением погодных условий в Европе, а также кризисной ситуациях на энергетических рынках мира. Политик уверен, что продолжающийся рост цен неминуемо ударит и по конечному потребителю.

Также Вртовец пояснил, что в будущем правительства будут готовы к подобным кризисам и смогут смягчать их за счет повышения энергоэффективности и перехода с импортных на собственные источники энергии, которые содержат минимальный объем углерода.

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