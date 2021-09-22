Немецкое правительство в ближайшие годы не собирается обсуждать отказ от газа. Он необходим Германии в качестве переходного вида топлива до того момента, пока страна не будет переведена на альтернативную энергетику.

Минэкономики Германии заявляет, что в настоящий момент обойтись без газа не представляется возможным. Поэтому ФРГ продолжит его закупки без уменьшения объемов. Кроме того, ведомство сообщило, что никаких претензий к России у него нет, так как Москва осуществляет бесперебойные поставки голубого топлива в полном соответствии с контрактом.

Напомним, что после взрыва на АЭС «Фукусима-1» в Японии Германия приняла решение отказаться от атомных электростанций. Кроме того, сейчас продолжается процесс отказа от угля. Все это значительно повышает спрос на газ, так как к переходу на зеленую энергетику страна пока не готова.