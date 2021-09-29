Российский танк Т-14 «Армата», который уже поступает в серийное производство, способен поражать цели противника, не опасаясь ответного огня. Дальность его стрельбы составляет 12 километров, что в 3 раза больше, чем у лучших образцов бронетехники стран НАТО, пишут восхищенные авторы издания Military Watch.

Они отмечают, что на танке «Армата» установлена 125-миллиметровая пушка, которая обладает не только невиданной ранее дальностью поражения целей, но еще и большой мощью. Поэтому в бою у российского Т-14 нет конкурентов. Любой танк вероятного противника будет уничтожен раньше, чем просто доберется до огневой позиции.

К другим преимуществам эксперты издания отнесли наличие специальной бронированной капсулы для экипажа, повышающей его шансы на выживание, использование активной брони нового поколения и систем дистанционного управления вооружением.

Напомним, что платформа Т-14 используется сейчас для создания целого семейства новых боевых машин. Также известно, что РФ намеревается разработать беспилотную версию «Арматы».